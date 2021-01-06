Из архива РАН в Петербурге пропала реликвия 12-го века

«Интерфакс» узнало о пропаже из архива РАН в Петербурге реликвии 12-го века. Источник агентства рассказал, что в полицию обратилась научный сотрудник с заявлением о пропаже фрагмента печати западно-европейской грамоты. Речь идет о «Грамоте архиепископа Зальцбургского Эберхарда Первого На основание госпиталя». Элемент документа хранили в пластиковой коробке на реставрационном столе.

Стоимость пропажи будет установлена в ходе экспертизы. Официально правоохранительные органы инцидент пока не комментировали.