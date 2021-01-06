Суд в Джорджии снова отклонил иск Дональда Трампа о пересмотре итогов выборов

Агентство Bloomberg сообщает, что суд счел, что обработка голосов прошла без нарушений. Пересчет проводили дважды, оба раза большинство получил кандидат от демократической партии Джо Байден.

Сегодня Конгресс должен утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, которая отдала победу Байдену.



В Вашингтоне сегодня пройдет митинг в поддержку уходящего президента Дональда Трампа. Он приурочен ко дню утверждения Конгрессом итогов выборов. Президент компании CureLab Oncology Александр Шнейдер рассказал «Эху», что собирается принять участие в митинге, но не за Трампа, а против фальсификации результатов голосования.

Шнейдер добавил, что опасается насилия на сегодняшней акции. При этом он отказался пояснить, кто может быть инициатором конфликта.