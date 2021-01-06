Z Архив новостей новости
5 3 6 356
13:08, 06 января 2021

Суд в Джорджии снова отклонил иск Дональда Трампа о пересмотре итогов выборов

Агентство Bloomberg сообщает, что суд счел, что обработка голосов прошла без нарушений. Пересчет проводили дважды, оба раза большинство получил кандидат от демократической партии Джо Байден.
Сегодня Конгресс должен утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, которая отдала победу Байдену.

В Вашингтоне сегодня пройдет митинг в поддержку уходящего президента Дональда Трампа. Он приурочен ко дню утверждения Конгрессом итогов выборов. Президент компании CureLab Oncology Александр Шнейдер рассказал «Эху», что собирается принять участие в митинге, но не за Трампа, а против фальсификации результатов голосования.
Шнейдер добавил, что опасается насилия на сегодняшней акции. При этом он отказался пояснить, кто может быть инициатором конфликта.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 31 декабря Поздравить…

5 216 6 6178 31.12
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Новый год – праздник свободы На Новый год у нас происходит то же самое. Только в качестве ритуальных блюд у нас оливье, «шуба», холодец в обязательном наборе, и в желательном – мандарины и бутерброды с икрой…

5 126 6 10127 01.01
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

+ 2020-й. Послесловие 2020-й. Послесловие Получился в итоге год больших эпидемий – угрожающих не только физическому здоровью людей, но здоровью моральному и здоровью общественному…

5 63 6 19369 30.12
8читать ;смотреть
Блоги

Артемий Троицкий журналист, музыкальный критик

Outer Russia: «внешняя Россия». О новой российской эмиграции Большинство — люди русского языка и культуры, перебравшиеся жить за границу, но неравнодушные к судьбе своей исторической родины…

5 71 6 7340 09:42
Блоги

Артем Рудницкий доктор исторических наук

«Слухи о вероятном нападении на СССР считаю неправдоподобными…» Сегодня не все хотят вспоминать о просчетах Сталина, которые повлекли за собой поражения Красной армии летом и осенью 1941 года, трагедию миллионов наших военнопленных и граждан, оказавшихся на оккупированной территории…

5 361 6 56448 04.01
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

До смерти не хочется видеть Вызывая на допросы и заводя дела, наши органы показывают, что на самом деле, единственная их цель состоит в том, чтобы Навальный ни в коем случае не возвращался в Россию! И это еще одно признание…

5 149 6 60527 30.12
Блоги

+ Новогоднее обращение Владимира Путина Новогоднее обращение Владимира Путина Да, новый опасный вирус изменил, перевернул привычный образ жизни, работы, учебы, заставил пересмотреть, скорректировать многие планы. Но так устроен мир, что в нем неизбежны испытания…

5 229 6 41058 01.01
8читать ;смотреть
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

И как только американцы справляются? Нет никаких «федеральных округов» и полпредств. И президент не может снимать губернаторов «по утрате доверия»...

5 589 6 104425 02.01
Блоги

Константин Ремчуков главный редактор и гендиректор «Независимой газеты»

Великий Советский Союз рухнул от двух инъекций Михаила Горбачева: против страха и против репрессий Как бы там ни было, главное в личности Михаила Сергеевича то, что он оказался не душегубом, не маньяком власти, упивающимся страданиями и кровью других…

5 254 6 51738 05.01
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Нет никакой необходимости ликвидировать Алексея Навального. Потому что Алексей Навальный с точки зрения большинства населения является предателем и никогда у него нет никаких шансов получить поддержку…

5 75 6 15605 04.01
#слушать 39:43 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Ожидания и реальность — 2021 Это давление, разумеется, будет сохраняться — и учитывая антироссийскую риторику новой американской администрации мы увидим немало интересных попыток взорвать ситуацию вблизи от российских границ…

5 33 6 6949 04.01
Блоги

Аббас Галлямов политолог

Новогоднее пожелание российского политтехнолога братьям-белорусам На улицу будет иметь смысл выйти только после того, как протестующие прочно овладеют контролем над предприятиями и учреждениями…

5 36 6 8232 31.12
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

От агентов слышу! В моем представлении те, кто считает, что это недостижимо для русских людей, как раз и являются русофобами и агентами врагов России, не желающими своей стране благополучия и процветания…

5 144 6 32694 05.01
Блоги

Кусок эфира

Ирина Прохорова: Мы все чаще примеряем на себя одежду жертвы А это сразу ведет к какому-то параличу воли, а главное – оборачиванию всех обид на самих себя…

5 23 6 5433 07:42
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

+ До свидания, 2020 год! До свидания, 2020 год! Неужели 2020 год действительно самый плохой в истории, как сегодня уже начали писать? Даже поверхностный взгляд на историю ХХ века показывает, что бывали годы НАМНОГО хуже…

5 35 6 8834 02.01
8читать ;смотреть
Блоги

Кусок эфира

Сергей Марков: В сентябре Путина будут пытаться свергнуть с поста президента Готовится какая-то атака со всех сторон. Идеальный шторм. Я думаю, что он состоится в районе июля-августа. Для того чтобы раскачать ситуацию к сентябрю и уже перейти к решительному штурму…

5 311 6 80800 05.01

Популярное за неделю

Новости

Норвежское агентство лекарственных средств сообщило о смерти двух человек после вакцинации от коронавируса Глава агентства сказал, что будет проведена проверка является ли вакцина причиной летального исхода, или это совпадение…

5 9 6 6906
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Поздравлять не с чем, потому что вся та мерзость, которая была посеяна в 20-м году, должна взойти и бурно заколоситься в 21-м…

5 54 6 105816 30.12
#слушать 52:41 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

31 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 2 6 3248 31.12
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Главный итог года — Кремль проиграл. Пустые поздравления Ну вот зачем запись с ним ставят под бой курантов? Ну вот почему нельзя днём поздравить и не смущать собой россиян за пять минут до наступления Нового Года? Выложите в сеть…

5 174 6 431920 31.12
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Путинская Россия — Уроды, законы, Госдума, попы, Навальный, вытрезвители и ЛТП Путинская Россия — Уроды, законы, Госдума, попы, Навальный, вытрезвители и ЛТП Тут много всего, несмотря на то, что публика еще лежит рожами в салатах и к реальной жизни не вернулась. Путинская Россия сообразила, что без уродов ей не выжить…

5 89 6 102960 04.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8933656
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4755086

Сегодня в эфире