В американском штате Джорджия на выборах в Сенат уже второй демократ близок к победе

Джон Оссофф опять вырвался вперёд и обходит соперника от республиканской партии Дэвида Пердью почти на полпроцента. За демократа чуть больше половины избирателей. До этого ведущие американские СМИ сообщили о победе другого кандидата от демократов Рафаэля Уорнока, с отрывом более чем в один процент он опережает республиканку Келли Леффлер. В обоих случаях остается подсчитать порядка двух процентов голосов. При этом телеканал NBC отмечает, что у Леффлер уже нет шансов на победу. Напомню, в штате Джорджия на кону два мандата. От исхода голосования зависит расклад сил в верхней палате Конгресса США. В случае победы демократов после избрания вице-президентом Камалы Харрис они возьмут под контроль Сенат. Демпартия сможет беспрепятственно продвигать многие свои инициативы, против которых выступают оппоненты. Сейчас республиканцы контролируют верхнюю палату, и в случае если Оссоффу победить не удастся, они в том числе смогут заблокировать назначения избранным президентом на ключевые посты в его администрации.

Джо Байден официально вступит в должность 20 января.