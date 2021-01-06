Владимир Путин назначил протоиерея Александра Ткаченко главой Фонда помощи больным детям

Согласно указу президента, организация будет финансироваться за счет средств от повышения ставки НДФЛ до 15% с доходов выше 5 миллионов рублей в год.

По оценке главы государства, увеличение налога принесет в казну примерно 60 миллиардов рублей ежегодно.

Помощь тяжелобольным детям в России оказывается, но ситуация осложняется нехваткой и дороговизной лекарств. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Всего в этом году помощь получат около 4 тысяч детей с редкими заболеваниями, добавила Татьяна Голикова.