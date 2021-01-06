Страны группы Лимы не признали новый состав парламента Венесуэлы

Совместное заявление, подписанное представителями дюжины государств региона, опубликовало Министерство иностранных дел Перу.

Обновленная Национальная ассамблея приступила к работе накануне. Парламентские выборы прошли в Венесуэле месяц назад. Победу на них одержал проправительственный «Великий патриотический полюс». Впрочем, значительная часть противников действующего правительства, в том числе лидер оппозиции Хуан Гайдо, отказались участвовать в голосовании и признать его результаты