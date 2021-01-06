Такие подсчеты на основе реестра ведомства приводит сайт МБХ-Медиа. Среди запрещенных оказались музыкальные композиции, посвященные политическим событиям «Тут не Франция» и «2015» и песни чеченского поэта Тимура Муцураева.
Экстремистскими также признавали видеоролики с конспирологическими теориями. В списке оказалось и стихотворение, высмеивающее чемпионство футбольного клуба Спартак в 2017 году.
За весь прошлый год Минюст признал экстремистскими почти полторы сотни материалов
Такие подсчеты на основе реестра ведомства приводит сайт МБХ-Медиа. Среди запрещенных оказались музыкальные композиции, посвященные политическим событиям «Тут не Франция» и «2015» и песни чеченского поэта Тимура Муцураева.