За весь прошлый год Минюст признал экстремистскими почти полторы сотни материалов

Такие подсчеты на основе реестра ведомства приводит сайт МБХ-Медиа. Среди запрещенных оказались музыкальные композиции, посвященные политическим событиям «Тут не Франция» и «2015» и песни чеченского поэта Тимура Муцураева.

Экстремистскими также признавали видеоролики с конспирологическими теориями. В списке оказалось и стихотворение, высмеивающее чемпионство футбольного клуба Спартак в 2017 году.