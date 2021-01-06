Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

Это произошло на фоне новостей о сделке стран ОПЕК+. Как отмечает газета «Коммерсантъ», в ходе торгов он превысил отметку в 3.380 пунктов.

Накануне ОПЕК+ договорилась о параметрах добычи нефти в феврале и марте. При этом для России и Казахстана будут действовать особые условия, предполагающие поэтапное увеличение добычи в этот период на 65 и 10 тысяч баррелей в сутки, соответственно.