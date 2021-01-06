Так называемый «британский» штамм коронавируса обнаружили уже в более чем 40 странах

Это – данные Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ уточняет, что пока нет доказательств повышенной опасности мутации по сравнению с обычным коронавирусом, хотя она и распространяется быстрее. Впервые о появлении нового штамма в Великобритании стало известно в середине декабря.

По последним данным, за год пандемии жертвами коронавируса по всему миру стали более 1 миллиона 800 тысяч человек. Заразились свыше 86 миллионов.