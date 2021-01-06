Китай запретил комиссии Всемирной организации здравоохранения въехать в страну для изучения происхождения коронавируса

Об этом на брифинге рассказал глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Он сказал, что его очень разочаровало это решение.

Группа экспертов должна была отправиться в китайский город Ухань. В середине декабря Пекин это посещение одобрил, однако уже после того, как группа отправилась в поездку, выяснилось, что для их работы не выданы все необходимые разрешения.

Ряд государств обвиняют власти КНР в замалчивании распространения болезни на первом этапе и в занижении статистики. Пекин это отрицает.