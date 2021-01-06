Американские спецслужбы увидели русский след в хакерских атаках на правительство США

ФБР, Агентство по кибербезопасности и Разведывательное сообщество опубликовали доклад с выводами относительно масштабной кибератаки, о которой стало известно в середине декабря. По данным спецслужб, целями злоумышленников стали менее 10 правительственных агентств и около 18 тысяч клиентов американской компании SolarWinds. Хакеры попытались собрать разведывательные данные.

Ранее о вероятной причастности Москвы к взлому заявили госсекретарь США, генеральный прокурор и избранный президент. Кремль обвинения отвергает.