В Гонконге больше полусотни представителей оппозиции арестовали по закону о безопасности

Их подозревают в попытках парализовать работу парламента автономии и свергнуть его. Об этом рассказала официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньинь.

Согласно списку, который опубликовала газета South China Morning Post, большинство арестованных прошлым летом участвовали в кампании продемократического блока. Организаторы надеялись получить большинство мест в законодательном совете Гонконга.

Как отмечается, нынешняя операция по задержанию стала крупнейшей с того момента, как власти КНР приняли закон об обеспечении национальной безопасности Гонконга.