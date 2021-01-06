Уровень экономической надежды россиян, согласно опросам, стал одним из самых низких за все годы наблюдений

Согласно данным международного исследования Ассоциации Gallup, на которое ссылается газета РБК, лишь 6% опрошенных россиян сочли, что 2021-й год станет периодом финансового процветания.

Согласно опросу, 47% россиян считают, что 2021-й год станет годом экономических проблем. При этом еще пессимистичнее настроены жители Великобритании, где индекс оказался на уровне 62%, Болгарии и Италии.

Самый высокий индекс экономической надежды у жителей Нигерии, Азербайджана и Вьетнама.