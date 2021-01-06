Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до минимума с весны, за сутки выявлено около 24 тысяч новых заразившихся.

Коэффициент распространения, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной, во второй раз с начала пандемии опустился ниже 0,9. Первый раз это произошло в середине мая, пишет агентство ТАСС, Этот показатель говорит о замедлении скорости распространения коронавируса. Всего с начала эпидемии в стране зафиксировано 3 миллиона 308 тысяч случаев инфицирования. За последние сутки — 24200 случаев. Скончались 445 пациентов с подтвержденным коронавирусом. В Москве 70 летальных случаев, если верить официальной статистике. Это минимум с середины ноября. При этом Москва по-прежнему на первом месте среди других городов России по числу новых заболевших – 5 тысяч за сутки. На втором месте Санкт-Петербург, который обошел столицу два дня назад, но за эти сутки там зафиксирован минимальный за 1,5 месяца прирост – 3300 новых инфицированных. Единственный регион, где нет новых заболевших – Чукотка.

Россия занимает четвертое место в мире по общему числу заразившихся. Перед ней идут Бразилия, Индия и Соединенные Штаты