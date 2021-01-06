Приставы отчитались о взыскании с россиян почти 80 миллиардов рублей долгов по ЖКХ

Средняя сумма долга граждан составила 24 тысячи – сообщает агентство ТАСС со ссылкой на статистику Федеральной службы судебных приставов. За последние пять лет количество исполнительных производств, переданных на взыскание ФССП увеличилось почти в два раза.

Ранее министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства сообщало, что в целом по стране задолженность перед ресурсоснабжающими организациями осталась на уровне выше триллиона рублей.