Средняя сумма долга граждан составила 24 тысячи – сообщает агентство ТАСС со ссылкой на статистику Федеральной службы судебных приставов. За последние пять лет количество исполнительных производств, переданных на взыскание ФССП увеличилось почти в два раза.
Ранее министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства сообщало, что в целом по стране задолженность перед ресурсоснабжающими организациями осталась на уровне выше триллиона рублей.
Приставы отчитались о взыскании с россиян почти 80 миллиардов рублей долгов по ЖКХ
Средняя сумма долга граждан составила 24 тысячи – сообщает агентство ТАСС со ссылкой на статистику Федеральной службы судебных приставов. За последние пять лет количество исполнительных производств, переданных на взыскание ФССП увеличилось почти в два раза.