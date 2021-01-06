Россияне не верят в возможность улучшения экономической ситуации в стране – экономист

Россияне не верят в возможность улучшения экономической ситуации в стране. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» профессор Высшей школы экономики Иван Родионов.

«Сейчас ситуация абсолютно тупиковая, и люди это понимают. Обещания правительства в программе до 2030 года говорят о том, что дай Бог, если все будет не хуже, чем в 2019 году. Седьмой год подряд падают реальные доходы, люди понимают, что ждать-то нечего на самом деле. Все приросты в бюджете, которые достигнуты, связаны с увеличенными акцизами и налогами. Очевидно, что никаких программ, которые можно было бы обсуждать и верить, просто не существует», — сказал он.

Родионов отметил, что россияне больше не верят в обещания властей об улучшениях.

Надежды россиян на рост экономики, по данным исследования швейцарской ассоциации Gallup International, упали до показателей 1998 года. Это почти самый низкий уровень за всю историю наблюдений. 47 процентов россиян, согласно опросам, ожидают, что 2021 год станет для страны годом экономических проблем. В то же время только 6 процентов придерживаются противоположной позиции, а еще 40 процентов в принципе не ожидают, что в ближайшее время в этой области будут какие-то изменения, по их мнению, начавшийся год станет таким же, как и 2020.