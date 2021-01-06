Дональд Трамп запретил финансовые операции с 8 платежными приложениями из Китая

Под ограничения попали, в том числе, сервисы Alipay и WeChat Pay. В сообщении президента, адресованном Конгрессу США говорится об угрозе со стороны КНР. По мнению главы Белого дома, «продолжающаяся деятельность Компартии Китая, которая ворует или получает другими способами данные граждан США, ясно показывает, что она намеревается использовать массовый сбор данных для продвижения своих экономических и национальных целей».

Ранее Трамп подписал указы «О борьбе с угрозой TikTok» и «О борьбе с угрозой WeChat».