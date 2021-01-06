Владимир Путин подписал указ о создании Фонда помощи детям с редкими заболеваниями

Главой назначен основатель первого детского хосписа Александр Ткаченко. Его организация начала работу в Петербурге в 2010 году.

О создании фонда под названием «Круг добра» глава государства сказал накануне. Организация будет аккумулировать деньги, полученные в результате повышения ставки налога на доходы физических лиц с 13 до 15%.