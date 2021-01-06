В возрасте 87 лет умер бывший губернатор Камчатки Владимир Бирюков

Об этом сообщает законодательное собрание региона. Бирюков занимал высокие партийные посты еще в советское время, а в 1991 году был избран губернатором. Он проработал в должности чуть менее 10 лет, отказавшись участвовать в очередных выборах в 2000-м году. О причинах смерти ничего не говорится.
2021-01-06T11:10:42+03:00
2021-01-06T11:21:22+03:00
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11:10, 06 января 2021
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