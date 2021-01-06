Россия уступила Финляндии в матче за бронзу молодежного Чемпионата мира по хоккею

Игра завершилась со счетом 1:4. Главный тренер российской сборной Игорь Ларионов призвал не критиковать спортсменов за проигрыш. На пресс-конференции после игры он отметил, что этот матч сам по себе был важен для их профессионального роста.

Ларионов пообещал внести изменения в игру команды, чтобы она стала более слаженной, комбинационной и динамичной.

Золотые медали первенства достались сборной Соединенных Штатов — американцы в финале обыграли хозяев первенства, команду Канады со счетом 2:0. США выиграли молодежный чемпионат в пятый раз в своей истории. Канада взяла серебро уже в 10-й раз.