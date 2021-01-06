Как минимум один человек погиб после обрушения в шахте на Камчатке

Еще одного спасатели ищут уже несколько часов.

Тело погибшего горняка извлекли из-под завалов в шахте Асачинского золоторудного месторождения, которое находится в 160-ти километрах от Петропавловска-Камчатского. Об этом, агентству «Интерфакс» рассказал представитель компании «Тревожное зарево», которая занимается добычей золота на объекте.

Сообщение об обрушении породы в руднике пришло в районе полудня по местному времени, это около трёх часов ночи по Москве. По данным МЧС всего под завалами оказались пять человек. Трое выбрались самостоятельно. Жив ли последний – еще не известно.

Прокуратура и Следственный комитет уже начали проверку по факту произошедшего. Пока что в ведомствах не огласили даже предварительных версий относительно того, из-за чего могла произойти авария.

Компания «Тревожное зарево» занимается добычей золота и серебра на этом руднике с 2011-ого года. Агентство ТАСС сообщает, что ранее серьёзных нарушений в её работе выявлено не было.