Американская пресса отдала победу на выборах в Сенат в штате Джорджия представителю Демократической партии Уорнаку

Американская пресса отдала победу на выборах в Сенат в штате Джорджия представителю Демократической партии США Рафаэлю Уорнаку. Официально подсчет голосов еще не завершен, однако, как отмечают телеканалы CNN и NБС, у его противницы из Республиканской партии Келли Леффлер, шансов на победу уже нет. Разрыв между ними составляет около процента. При этом почти все бюллетени подсчитаны.

Исход голосования определит, смогут ли сторонники избранного президента Джо Байдена сохранить контроль над верхней палатой Конгресса. Для этого им необходимо, чтобы победу в Джорджии одержали оба кандидата. Второй, Джон Оссофф, пока идет на равных с республиканцем Дэвидом Пердью. Как ожидается, окончательно голоса будут посчитаны только в пятницу.

Избранный президент США Джо Байден призвал своих сторонников активно голосовать на выборах в Сенат в штате Джорджия. Он подчеркнул, что это голосование определит политический курс страны на многие годы.