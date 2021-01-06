За последние сутки в России выявлено 24 217 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 11% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 445 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 23 055 человек.
2021-01-06T11:04:48+03:00
2021-01-06T11:07:15+03:00
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11:04, 06 января 2021
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