Патриарх Кирилл в послании к Рождеству призвал молиться за больных коронавирусом

Текст обращения главы РПЦ опубликован на сайте Церкви.

Несмотря на эпидемию, храмы сегодня будут открыты для прихожан. На службу в храм Христа Спасителя в Рождество можно будет прийти только по приглашениям.

Пожилым людям в канун Рождества и в сам праздник не рекомендуется посещать церкви. Об этом ранее сказал председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Митрополит также добавил, что пожилых прихожан священники могут исповедать и причастить на дому.