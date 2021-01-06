В Сочи 5 человек задержаны по подозрению в поджогах

Мэр Алексей Копайгородский написал на своей странице в социальной сети, что причина всех пожаров на территории курорта — человеческий фактор. Он напомнил об уголовной ответственности за это преступление.

За новогодние праздники в разных районах Сочи произошло несколько лесных пожаров, их до сих пор не могут потушить. В том числе огонь затронул Сочинский национальный парк.