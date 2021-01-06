Дональд Трамп поручил рассмотреть вопрос включения движения Антифа в список террористических

Глава Белого дома и его администрация вменяют сторонникам антифашистов организацию беспорядков во время протестов Black Lives Matter.

Меморандум, опубликованный на сайте Белого дома обязывает госсекретаря, а также министров юстиции и внутренней безопасности оценить действия активистов. В случае включения Антифа в террористический список членам радикального движения, в частности, могут запретить въезд в страну.