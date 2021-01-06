Демократ Рафаэль Уорнак, по данным американской прессы, победил во втором туре выборов в Сенат в штате Джорджия

Представитель Демократической партии США Рафаэль Уорнак, по данным американской прессы, победил во втором туре выборов в Сенат в американском штате Джорджия. Официально подсчет голосов еще не завершен, однако по оценкам компании NВС, у соперницы Уорнака из Республиканской партии Келли Леффлер, уже нет шансов на победу. Cейчас обработано примерно 98% бюллетеней, разрыв между кандидатами составляет около одного процента.

Исход голосования в Джорджии определит, смогут ли республиканцы сохранить контроль над верней палатой парламента. Впрочем, для этого нужно, чтобы и второй кандидат Джон Оссофф победил на выборах.

Как ожидается, подсчет бюллетеней завершится в пятницу.