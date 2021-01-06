Несколько дней назад наблюдалось падение стоимости криптовалюты на 15%. Серьезной опасности такие снижения не несут, это лишь проявление нормальной коррекции. Об этом «Эху» ранее рассказал блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов.
По словам Дениса Смирнова, если биткоин не рассматривать как краткосрочный инвестиционный актив, то никакой угрозы для держателей валюты снижение не представляет.
Стоимость биткоина достигла 35 тысяч долларов, обновив исторический максимум
Несколько дней назад наблюдалось падение стоимости криптовалюты на 15%. Серьезной опасности такие снижения не несут, это лишь проявление нормальной коррекции. Об этом «Эху» ранее рассказал блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов.