Стоимость биткоина достигла 35 тысяч долларов, обновив исторический максимум

Несколько дней назад наблюдалось падение стоимости криптовалюты на 15%. Серьезной опасности такие снижения не несут, это лишь проявление нормальной коррекции. Об этом «Эху» ранее рассказал блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов.

По словам Дениса Смирнова, если биткоин не рассматривать как краткосрочный инвестиционный актив, то никакой угрозы для держателей валюты снижение не представляет.