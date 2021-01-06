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10:05, 06 января 2021

Надежды россиян на рост экономики, по данным ассоциации Gallup International, упали до показателей 1998 года

Надежды россиян на рост экономики, по данным ассоциации Gallup International, упали до показателей 1998-ого года. Это почти самый низкий уровень за всю историю наблюдений.

47 процентов россиян согласно опросам ожидают, что 2021-ый станет для страны годом экономических проблем. В то же время только 6 процентов придерживаются противоположной позиции, а еще 40 в принципе не ожидают, что в ближайшее время в этой области будут какие-то изменения, и этот год станет таким же, как и 2020-ый. О таких настроениях свидетельствуют данные исследования швейцарской ассоциации Gallup International, который оказались в распоряжении агентства РБК.
Из них следует, что сейчас уровень экономической надежды россиян составляет минут 41 п. п. Таким же в последний раз он был примерно 23 года назад, а самый низкий показатель зафиксировали в 2013 – тогда он составлял минус 43 п. п.
По результатам опроса в целом по миру люди настроены также пессимистично. Экономического процветания сейчас ожидают только 25 процентов населения планеты против. Самые мрачные прогнозы дают жители Великобритании, Болгарии и Италии.

В свою очередь самый высокий рост экономической надежды зафиксировали в Нигерии, Азербайджане и Вьетнаме.



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