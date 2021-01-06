Надежды россиян на рост экономики, по данным ассоциации Gallup International, упали до показателей 1998 года

Надежды россиян на рост экономики, по данным ассоциации Gallup International, упали до показателей 1998-ого года. Это почти самый низкий уровень за всю историю наблюдений.

47 процентов россиян согласно опросам ожидают, что 2021-ый станет для страны годом экономических проблем. В то же время только 6 процентов придерживаются противоположной позиции, а еще 40 в принципе не ожидают, что в ближайшее время в этой области будут какие-то изменения, и этот год станет таким же, как и 2020-ый. О таких настроениях свидетельствуют данные исследования швейцарской ассоциации Gallup International, который оказались в распоряжении агентства РБК.

Из них следует, что сейчас уровень экономической надежды россиян составляет минут 41 п. п. Таким же в последний раз он был примерно 23 года назад, а самый низкий показатель зафиксировали в 2013 – тогда он составлял минус 43 п. п.

По результатам опроса в целом по миру люди настроены также пессимистично. Экономического процветания сейчас ожидают только 25 процентов населения планеты против. Самые мрачные прогнозы дают жители Великобритании, Болгарии и Италии.

В свою очередь самый высокий рост экономической надежды зафиксировали в Нигерии, Азербайджане и Вьетнаме.