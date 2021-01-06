Новую разновидность коронавируса помимо Великобритании обнаружили ещё в сорока странах

Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения.

Новый штамм коронавируса добрался среди прочего до Ирана, Таиланда, Греции и Кипра. Он быстро распространяется, при этом подтверждений, что британская разновидность опаснее других вариантов инфекции пока нет, отметили во Всемирной организации здравоохранения. Там уточнили, что в нескольких десятках стран и территорий обнаружили небольшое количество случаев заражения новым штаммом. Напомним, что впервые о нем стало известно в середине декабря. Британский премьер Борис Джонсон предупредил: новая мутация коронавируса на 70 процентов заразнее своего предшественника. Власти страны накануне ввели новый карантин в стране, запретив британцам выходить из дома без уважительных причин. Организация здравоохранения также сообщила о выявленных ещё в шести странах случаях заражения другим штаммом коронавируса, который обнаружили в Южноафриканской республике. Всего по данным ВОЗ зафиксировано больше 80 миллионов случаев заражения ковидом, число погибших приближается к двум миллионам человек.

В нашей стране так называемый «британский штамм» коронавируса пока не выявили, сообщили в Роспотребнадзоре.