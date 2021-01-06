Вице-президент США, по данным прессы, сказал Дональду Трампу, что не сможет отклонить итоги президентских выборов

Вице-президент США, по данным американской прессы, сказал Дональду Трампу, что не сможет отклонить итоги президентских выборов. О позиции Майкла Пенса со ссылкой на источники написала газета The New York Times.



Глава Белого дома, комментируя эту публикацию, назвал ее фейком. Днем ранее Трамп написал в Твиттере, что у вице-президента есть все полномочия, чтобы признать результаты решения выборщиков недействительными. В середине декабря они проголосовали за представителя демократической партии Джо Байдена.

Сегодня, на совместном заседании, обе палаты Конгресса должны утвердить результаты.

Дональд Трамп продолжает настаивать на своей победе в прошедших президентских выборах. По его словам, в ближайшее время обществу станет известна какая-то новая информация о результатах голосования.

Трамп также призвал своих сторонников активно голосовать на выборах в штате Джорджия и не дать демократам «украсть» у них победу.