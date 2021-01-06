В Гонконге по обвинению в подрывной деятельности задержали около 50 оппозиционеров

Газета South China Morning Post пишет, что в их числе оказались бывшие депутаты законодательного совета и общественные активисты.

По данным издания, задержания связаны с организацией летом прошлого года праймериз по отбору кандидатов от оппозиционного лагеря перед выборами в парламент специального административного района. В Пекине тогда это назвали незаконными манипуляциями.

Как отмечается, нынешняя операция по задержанию стала крупнейшей с того момента, как власти Китая приняли закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.