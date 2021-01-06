Шесть человек стали жертвами ДТП под Смоленском

На трассе произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей ВАЗ и Hyundai. Как сообщает агентство «Интерфакс», иномарка оказалась на встречной полосе после удара об автомобиль ГАЗ, двигавшийся в попутном направлении. Следственный комитет возбудил головное дело по факту о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть двух и более человек. На месте аварии криминалисты выясняют обстоятельства ЧП.