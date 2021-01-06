Стоимость биткоина снова обновила исторический максимум

В ходе торговой сессии криптовалюта росла на 5% и превысила отметку в 35 тысяч долларов. За один год биткоин подорожал почти в пять раз, в конце 2020-го рост резко ускорился.

Накануне аналитики американского финансового холдинга JPMorgan спрогнозировали, что в долгосрочной перспективе цена биткоина может приблизиться к 150 тысячам.