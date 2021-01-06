Лондонский суд сегодня рассмотрит прошение об освобождении основателя Wikileks Джулиана Ассанжа под залог

Ранее Лондонский суд постановил, что Джулиан Ассанж не может быть экстрадирован в США из-за психического состояния. Судья решила, что заболевания и склонность к суициду могут угрожать его жизни.

В России такой сценарий тоже возможен, но это было бы связано отнюдь не с заботой о здоровье заключенного. Такое мнение «Эху» высказал адвокат по уголовным делам Вадим Прохоров.

Мотивировка судебного решения в России может содержать ссылки на защиту прав человека, но истинная подоплека в подобных случаях остается политической, добавил Вадим Прохоров.

В США Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы за преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. Минюст США выразил разочарование в связи с отказом в экстрадиции основателя «Викиликс» и заявил, что продолжит добиваться его выдачи.