Россия, по данным американской разведки, может быть причастна к масштабной кибератаке на федеральные ведомства в декабре прошлого года.

Хакеры, предположительно связанные с российским правительством, занимались сбором разведданых. В результате кибератаки пострадали менее десяти госструктур США и около 18-ти тысяч клиентов американской компании Solarwinds из государственных и частных секторов. Об этом говорится в совместном заявлении ФБР, агентства по кибербезопасности и ряда других ведомств. Расследование показало большую вероятность причастности к случившемуся Москвы, отмечается в документе. Там подчеркивается, что атаки продолжаются, они серьезно угрожают США. О масштабной кибератаке стало известно несколько недель назад. Ряд американских СМИ предположил, что за ней стоит группировка Cozy Bear, которую связывают с российской Службой внешней разведки. Утверждалось, что хакеры атаковали, в том числе, системы министерств финансов и торговли США и организации в других странах. Информацию о масштабном взломе вскоре подтвердили американские спецслужбы: не уточнив, кто именно стоит за атакой. Кремль причастность к ней отрицает.

О причастности России к атаке говорил и госсекретарь США Майк Помпео. Однако президент Дональд утверждал, что Китай стоит за действиями хакеров, а СМИ преувеличили масштабы кибератаки.