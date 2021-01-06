Молодежная сборная России по хоккею осталась без медалей на чемпионате мира

В игре за третье место подопечные Игоря Ларионова уступили команде Финляндии — 1:4. Россияне открыли счет в первом периоде, но затем пропустили четыре безответные шайбы.

В финале встретились сборные Канады и США. Американская сборная обыграла хозяев первенства со счетом 2:0.