В Рождественскую ночь график работы общественного транспорта в Москве будет продлен

Метро и МЦК будут открыты до двух часов, на МЦД запустят дополнительные утренние и ночные рейсы. Почти 170 маршрутов наземного транспорта продлят работу до 3 часов ночи. Как говорится в сообщении столичного департамента транспорта, это сделано для того, чтобы все желающие могли отправиться на службу в разные храмы, а затем спокойно вернуться домой.

В условиях эпидемии РПЦ рекомендовала пожилым людям воздержаться от посещений богослужений и посмотреть их в онлайн-трансляции. На службу в Храм Христа Спасителя можно будет прийти только по приглашениям.

В связи с неблагополучной эпидемической обстановкой Московская патриархия ограничит численность верующих, которые смогут присутствовать на рождественской службе в Храме Христа Спасителя. Об этом «Эху Москвы» сообщил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Как сообщается, на патриаршую службу в Храме Христа Спасителя будет допущено 350 прихожан.