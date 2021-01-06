Двух человек ищут под завалами рудника на Камчатке

В шахтах Асачинского месторождения произошло обрушение. По данным регионального правительства, всего под завалами оказалось пять человек, однако трое смогли выбраться на поверхность самостоятельно. Сейчас идут поиски пропавших и разбор завалов.

Асачинское золоторудное месторождение одно из основных в Южно-Камчатском районе.