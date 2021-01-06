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08:34, 06 января 2021

Власти США расследуют угрозу атаковать здание Капитолия

Авиадиспетчеры в Нью-Йорке получили сообщение, в котором неизвестные пообещали влететь в здание Конгресса на самолете в качестве мести за смерть иранского военачальника Касема Сулеймани.

Как отмечает телеканал СВS, официальные лица не считают эту угрозу серьезной, однако тревогу вызывает сам факт вмешательства в связь между диспетчерами и пилотами.

Касем Сулеймани и один из руководителей шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандиз были убиты год назад в аэропорту Багдада в ходе спецоперации США.



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