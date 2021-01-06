Хоккеисты сборной США нанесли поражение команде Канады в финале молодежного ЧМ

Хоккеисты сборной США нанесли поражение команде Канады в финале молодежного чемпионата мира, который прошел в канадском Эдмонтоне.

Встреча завершилась со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу американцев.

Последний раз сборная США побеждала на молодежных чемпионатах мира в 2017 году. После этого на двух из трех турниров победу

праздновали канадцы.

Сборная России ранее в среду в матче за бронзовые медали проиграла команде Финляндии (1:4).