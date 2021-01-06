Гражданам Британии запрещено выходить из дома без уважительных причин из-за распространения нового штамма коронавируса

Гражданам Британии с сегодняшнего дня запрещено выходить из дома без уважительных причин из-за распространения нового штамма коронавируса. О необходимости новых ограничений ранее сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.

По словам Джонсона, больницы в Великобритании сейчас сильно перегружены. Ограничения продлятся по крайней мере до середины февраля.