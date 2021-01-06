На выборах в Сенат в штате Джорджия, от которых зависит расклад сил в Конгрессе, демократы опережают республиканцев

На выборах в Сенат в американском штате Джорджия, от которых зависит расклад сил в Конгрессе, демократы незначительно опережают республиканцев.

За два кресла в Сенате идёт упорная борьба. Победитель в одной паре пока не определён. Однопартиец действующего президента США Дэвид Пердью и демократ Джон Оссофф набирают по 50 процентов голосов. Тогда как в другой на победу претендует кандидат от Демпартии. Рафаэль Уорнок опережает республиканку Келли Леффлер с разницей почти в один процент, его поддерживает немногим больше половины избирателей штата Джорджия. Подсчитать осталось всего два процента бюллетеней, отмечает телеканал CNN . Выборы в Джорджии определяющие для избранного президента Джо Байдена. От их результата зависит, смогут ли демократы контролировать обе палаты Конгресса США. Если они победят — расклад сил в законодательном органе будет 50 на 50, а решающий голос — за вице-президентом Камалой Харис от Демпартии. В противном случае их соперники в случае победы сохранят большинство в верхней палате. Благодаря этому республиканцы смогут блокировать законодательные инициативы Байдена и его команды. Отмечу, что сначала оба демократа на выборах в штате Джорджия лидировали. Затем ситуация изменилась, это произошло после подсчёта примерно половины бюллетеней.

Тем временем вице-президент США Майкл Пенс объявил главе Белого дома Дональду Трампу, что не имеет права отклонить результаты голосования выборщиков. О позиции Пенса сообщила газета New York Times со ссылкой на источники. Трамп назвал это фейком. Сам вице-президент публикацию не комментировал.

Дональд Трамп, как сообщили в его штабе, сегодня выступит на митинге своих сторонников в Вашингтоне. Они требуют пересмотра выборов. Трамп написал в «Твиттере», что Вашингтон ими буквально наводнен. Сегодня Конгресс должен утвердить победу на выборах демократа Джо Байдена. Люди, которые его поддерживают, тоже выйдут на улицы. Полиция перекрыла движение транспорта в центре Вашингтона, перешла на усиленный режим несения службы и предупредила о возможности беспорядков.