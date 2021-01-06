На выборах в Сенат в штате Джорджия лидируют демократ и республиканец

Об этом передает CNN. 4 политика от обеих партий борются за 2 кресла, от которых зависит расклад сил в верхней палате Конгресса. Если победят демократы, то под их контролем будут обе палаты Конгресса. Если республиканцы, то они сохранят большинство в Сенате, и смогут блокировать инициативы Байдена.