На выборах в Сенат в штате Джорджия лидируют демократ и республиканец

Об этом передает CNN. 4 политика от обеих партий борются за 2 кресла, от которых зависит расклад сил в верхней палате Конгресса. Если победят демократы, то под их контролем будут обе палаты Конгресса. Если республиканцы, то они сохранят большинство в Сенате, и смогут блокировать инициативы Байдена.
2021-01-06T07:35:08+03:00
2021-01-06T08:29:47+03:00
https://echo.msk.ru/news/2769458-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3377092.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
07:35, 06 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
31 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)