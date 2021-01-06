С ограничениями, вызванными коронавирусом, пройдут предстоящей ночью рождественские богослужения

В Храм Христа Спасителя в Москве на рождественскую службу верующих пустят только по приглашениям. Их не получат люди старше 65-ти лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями, сообщил сайт Московского патриархата. В Тюменской области и ряде других регионов страны власти запретили пожилым людям из-за пандемии участвовать в рождественских богослужениях. То же рекомендовала сделать и Русская православная церковь.

Пожилых прихожан священники будут на дому причащать и исповедовать, чтобы не лишать участия в таинствах, рассказал председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Он отметил, что в приходах РПЦ за рубежом прихожане, возможно, не смогут встретить Рождество в храмах из-за ограничений.

Президент, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, не откажется от посещения церкви на Рождество, несмотря на ситуацию с коронавирусом. 68-летний Владимир Путин по предположениям СМИ приедет в один из храмов в Новгородской области.