Страны-участницы ОПЕК+ согласовали для России увеличение добычи нефти в феврале и марте

Нарастить добычу может и Казахстан.

Достигнутая договоренность, как отмечает агентство Bloomberg, позволила получить всем участником переговоров то, что им нужно: относительно высокие цены на нефть для Саудовской Аравии и увеличение объемов добычи для России.

Нашей стране в феврале и марте разрешили добывать дополнительно 65 тысяч баррелей в сутки. Улучшились условия для Казахстана, которому можно производить лишние 10 тысяч баррелей в сутки.

Страны ОПЕК+ прошлой весной договорились о рекордном сокращении добычи почти на 10 миллионов баррелей в сутки. Объемы добычи должны были поэтапно восстанавливаться, однако из-за пандемии экспортерам пришлось пересмотреть прежние соглашения. Новая сделка предусматривает увеличение производства не более чем на полмиллиона баррелей в сутки ежемесячно.

Следующее заседание всех стран ОПЕК+ пройдет в начале марта.