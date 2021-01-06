Дональд Трамп вновь утверждает, что вице-президент Майк Пенс может якобы отменить утверждение итогов выборов

Глава Белого дома в Twitter назвал фейком статью в газете New York Times, в которой говорится, что сам Пенс сказал Трампу, что у него нет таких полномочий. Вице-президент сегодня будет председательствовать на заседании обеих палат Конгресса, на котором, как ожидается, будет утверждена победа на выборах Джо Байдена. Трамп свое поражение не признает.
2021-01-06T06:34:52+03:00
2021-01-06T06:34:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:34, 06 января 2021
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