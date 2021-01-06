Сеул отправляет в Иран своих дипломатов для освобождения южнокорейского танкера

Тегеран утверждает, что судно задержали из-за выбросов в окружающую среду.

Южнокорейский танкер с 7 тысячами тонн химикатов следовал из Саудовской Аравии в Арабские эмираты, когда его задержали военно-морские силы Ирана. Судно заподозрили в систематическом сбросе нефтепродуктов в воду. Капитана заставили изменить маршрут и направиться в иранский порт.

Владельцы танкеры опровергли информацию о каком-либо ущербе для окружающей среды. Сеул будет добиваться освобождения танкера и экипажа, который состоит из 20 человек и отправляет в Тегеран этим вечером специальная делегация МИД.

На этой же неделе на переговоры прибудет замглавы ведомства. Он обсудит с руководством исламской республики возможность разблокировки средств Центробанка Ирана на южнокорейских счетах. Именно с этим обстоятельством, а не с экологическими нарушениями сеульская пресса связывает задержание танкера, который вместе с моряками по сути оказался в заложниках.

По данным агентства Reuters, на счетах в Южной Корее в рамках американских санкций были заблокированы около 7 миллиардов долларов, связанных с Ираном.