На европейский рынок может быть допущена еще одна вакцина от коронавируса

Это американская вакцина компании Модерна и в Европе она может оказаться раньше предполагаемого срока. Первоначально рассматривалась дата 12 января, однако Европейское агентство по лекарственным препаратам рассмотрит вопрос уже сегодня.

Это стало возможным из-за того, что компания, которая разработала препарат оперативно ответила на вопросы европейских специалистов и предоставила полный пакет документов, необходимых для выдачи регистрационного удостоверения. По результатам клинических испытаний вакцина показала эффективность 94%. Компания видит Европу своим основным рынком и располагает достаточными мощностями для того, чтобы обеспечить поставку в ЕС 300 миллионов доз, однако пока было заказано 80 миллионов доз Модерны.

Вакцина компании Модерна получила одобрение в трех странах – США, Канаде и Израиле.