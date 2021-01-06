Республиканцы вырвались вперед на выборах в Сенат в американском штате Джорджия

Об этом передает CNN. Это произошло после подсчета больше половины бюллетеней, до этого лидировали демократы. Борьба идет за два кресла в Сенате, от которых зависит президентство Джо Байдена. Если победят демократы, то под их контролем будут обе палаты Конгресса. Если республиканцы, то они сохранят большинство в Сенате, и смогут блокировать инициативы Байдена.

Конгресс США сегодня, как ожидается, утвердит победу Джо Байдена на президентских выборах. Дональд Трамп пытается этому помешать. О предстоящем заседании – наш корреспондент в Вашингтоне Карина Орлова

У вице-президента есть полномочия отклонить мошеннически избранных выборщиков», ложно заявил во вторник Дональд Трамп, который, по сообщениям американских СМИ, усилил давление на Майка Пенса, пытаясь добиться изменения результатов выборов, которые он проиграл. Вице-президент на сегодняшнем процессе играет важную — он председательствует на совместной сессии Конгресса, но церемониальную роль. После того, как конгрессмены от обеих партий из обеих Палат вслух зачитают результаты голосования выборщиков (которое состоялось 14 декабря), Майк Пенс формально подсчитает голоса и объявит победителя — Джо Байдена. Другими полномочиями Конституция США вице-президента не наделяет, поэтому группа республиканцев пыталась добиться в суде, чтобы эти полномочия Пенс получил. Суд Техаса не принял иск к рассмотрению. Но конгрессмены имеют право подать свои письменные возражения против учета голосов некоторых выборщиков — и больше ста членов Палаты Представителей при поддержке 13 сенаторов от Республиканской партии намерены это сделать, в попытке добиться дисквалификации голосов выборщиков от штатов, которые Байден забрал у Трампа. Однако, для того чтобы голоса выборщиков были отклонены, потребуется голосование простым большинством голосов в обеих Палатах. В палате Представителей большинство у демократов, а республиканские лидеры сената во главе с Митчем Макконнеллом выступили против таких действий своих однопартийцев.

Десять бывших глав Пентагона во главе с республиканцем Диком Чейни в открытом письме призвали Дональда Трампа не использовать военную силу в попытке изменить результаты выборов.