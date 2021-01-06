Сборная России осталась без медалей на молодежном чемпионате мира по хоккею

В матче за бронзу наши спортсмены проиграли команде Финляндии со счетом 1:4. В финале турнира сегодня сыграют сборные Канады и США. Турнир проходит в канадском Эдмонтоне.
2021-01-06T05:25:07+03:00
2021-01-06T05:25:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:25, 06 января 2021
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